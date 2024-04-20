В Нью-Йорке умер мужчина, поджегший себя возле здания суда

Житель США, который ранее совершил попытку суицида у здания суда, где проходят слушания по делу экс-президента Дональда Трампа о подлоге финансовых документов, умер. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию.

Издание уточняет, что умерший - 37-летний житель штата Флорида.

Ранее телеканал CNN сообщал, что инцидент произошел недалеко от места, где собрались сторонники Трампа.

Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд) $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.

Мужчина поджег себя возле здания суда Нью-Йорка, где судят Трампа

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензий Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении Трампа уголовные обвинения по делу о выплатах Дэниэлс. Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения.