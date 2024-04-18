Пашинян назвал последствия отказа Еревана от делимитации границ с Баку

Отказ Армении от делимитации и последующей демаркации границ с Азербайджаном приведет к новой эскалации на Южном Кавказе. Об этом заявил на встрече с жителями села Киранц приграничной Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Видеозапись разговора распространила пресс-служба премьера.