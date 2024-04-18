Пашинян назвал последствия отказа Еревана от делимитации границ с Баку

Пашинян: отказ Еревана от делимитации границ с Баку приведет к эскалации в регионе
Отказ Армении от делимитации и последующей демаркации границ с Азербайджаном приведет к новой эскалации на Южном Кавказе. Об этом заявил на встрече с жителями села Киранц приграничной Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Видеозапись разговора распространила пресс-служба премьера.
"Если мы не сделаем эти шаги (делимитация и демаркация - прим. ТАСС), я гарантирую, что в нашем регионе произойдет еще один взрыв", - отметил он.