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Пашинян: отказ Еревана от делимитации границ с Баку приведет к эскалации в регионе

Отказ Армении от делимитации и последующей демаркации границ с Азербайджаном приведет к новой эскалации на Южном Кавказе. Об этом заявил на встрече с жителями села Киранц приграничной Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян назвал последствия отказа Еревана от делимитации границ с Баку
© РИА Новости

Видеозапись разговора распространила пресс-служба премьера.

"Если мы не сделаем эти шаги (делимитация и демаркация - прим. ТАСС), я гарантирую, что в нашем регионе произойдет еще один взрыв", - отметил он.
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