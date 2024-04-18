Предприниматель Илон Маск согласился со словами основателя мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова, что для ведения бизнеса в городах США необходима безопасность. Свою солидарность Маск выразил в социальной сети Х.

Бизнесмен согласился с комментарием одного из пользователей платформы, опубликовавшего фрагмент интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. В отрывке российский предприниматель рассказывает, как отказался вести бизнес в США после того, как пережил нападение грабителей в Сан-Франциско. Подпись комментатора к видео утверждала, что «безопасные улицы — это лишь основное требование» для привлечения бизнеса в США.

Маск выразил свое согласие со словами Дурова и с комментарием пользователя Х, разместив в качестве реакции эмодзи «100 процентов».

Павел Дуров в интервью Карлсону рассказал о жизни в ОАЭ

В ходе интервью Дуров отметил, что США — единственная страна, где на него напали на улице, из-за чего он отказался от идеи обосноваться в Соединенных Штатах.