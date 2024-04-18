Польские фермеры вновь блокируют два пункта на границе с Украиной

Польские сельхозработники вновь вводят блокаду двух транспортных переездов на границе с Украиной. Протестная акция осуществляется в пунктах "Медыка" и "Корчова".

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Как отмечают инициаторы демонстрации, власти страны не выполнили свою часть договоренностей с фермерами. В этой связи сотрудники аграрного сектора государства намерены допускать проезд лишь одной фуры в час. На легковой транспорт ограничения не распространяются.

Напомним, массовые пикеты польских фермеров начались еще в феврале. Недовольство вызвано бесконтрольным ввозом дешевого зерна с территории Украины и недостаточной заботой официальной Варшавы о национальном сельхозпроизводстве, а также навязыванием со стороны Брюсселя "зеленой повестки".

Подобные протесты с аналогичными требованиями к властям происходили с начала текущего года в Чехии, Испании, Бельгии, Болгарии, Германии, Италии.