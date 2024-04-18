Премьер Эстонии сравнила обстановку в мире с концом 1930-х годов

Эстонский премьер-министр Кая Каллас увидела параллель между нынешней обстановкой в мире и тем, что происходило в конце 1930-х годов.

"Мы переживаем исторические моменты, и мы должны учиться у истории, - сказала она в беседе с некоторыми европейскими журналистами, передает испанская газета El Mundo. - В 1937 году было ошибкой рассматривать ряд важнейших событий отдельно друг от друга, такие как итальянское вторжение в Абиссинию, немецкая оккупация Судет, японское вторжение в Китай или испанская гражданская война". "Это не были изолированные, несвязанные события, - добавила премьер. - И мы не должны совершать ту же ошибку, не видя, что происходящее сегодня взаимосвязано".

Каллас также считает, что союзники Киева должны оказать ему поддержку, схожую с оказанной Израилю при атаке Ирана. "Если мы говорим, что можем их (ракеты - прим. ТАСС) сбивать над Израилем, но не над Украиной, это вызывает беспокойство", - утверждала она. При этом премьер считает, что это могли бы делать сами украинские солдаты, если им предоставить необходимые средства.

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"Сомнение в том, когда начнется следующая война и что мы будем делать тем временем, будем ли мы готовиться помогать сдерживать Россию или закроем глаза и сделаем вид, что ничего не происходит", - утверждала Каллас, передает газета El Pa s.

Политик признала, что военная помощь Киеву сокращается и задерживается, поэтому считает, что нужно четко определить цель, которой является "победа Украины".