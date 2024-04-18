Премьер-министр Хорватии заявил о победе своей партии на выборах

Партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра республики Андрея Пленковича одержала победу на парламентских выборах.

"ХДС одержало победу на парламентских выборах в третий раз подряд. Принимая во внимание интересы хорватского государства, нашим приоритетом является скорейшее формирование сильного и стабильного правительства. При поддержке граждан мы готовы работать над улучшением Хорватии в ближайшие 4 года!", - отметил Пленкович в X (ранее Twitter).

По данным избиркома, после обработки 99,3% бюллетеней, ХДС получает 61 мандат из 151, оппозиционная Социал-демократическая партия - 42 мандата, "Движение за отечество" - 14 мандатов, партия "Мост" - 11 мандатов, коалиция "Мы можем" - 10 мандатов, "Истарский демократический сабор" - 2 мандата, "Независимая платформа "Север" - 2 мандата, "Фокус" - 1 мандат.

17 апреля в Хорватии открылось порядка 6,5 тыс. избирательных участков. Отдать свой голос более чем за 2,2 тыс. кандидатов от 165 партий, коалиций и блоков в стране и за рубежом могли 3,73 млн избирателей. Согласно последним данным избиркома, явка на парламентских выборах составила 62,30%.

В соответствии с конституцией 1990 года (действует с поправками) Хорватия является парламентской республикой. Высший законодательный орган страны - Хорватский сабор (однопалатный парламент). В числе основных функций парламента - законотворчество и контроль за деятельностью правительства. Кроме того, он определяет дату референдумов и выборов, объявляет амнистию. Срок полномочий составляет четыре года.