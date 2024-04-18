Вице-канцлер ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек прибыл с необъявленным визитом в Киев, его сопровождают представители деловых кругов Германии. Как сообщило агентство DPA, это второй визит главы Минэкономики на Украину с начала специальной военной операции России.

В Киеве Хабек планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, первым вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко, министром энергетики Германом Галущенко. В центре внимания будут находиться последствия российских ударов по энергетическим объектам Украины, усиление противовоздушной обороны страны, укрепление украинской экономики, оказание экстренной помощи. Визит служит подготовке к запланированной в июне в Берлине конференции по восстановлению Украины.

В Киев вместе с Хабеком прибыл Гельмут Раух, глава оборонного концерна Diehl Defence, который производит системы ПВО Iris-T SLM.

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"Три наши системы находятся на Украине, другие будут поставлены уже в этом году, следующая - через несколько недель", - сообщил он газете Bild.

После визита на Украину Хабек посетит Кишинев для переговоров с руководством Молдавии.