Байден исказил подробности смерти своего дяди во время Второй мировой войны

Президент США Джо Байден в среду в ходе выступления исказил ключевые подробности смерти своего дяди во время Второй мировой войны, а также заявил, что Дональд Трамп недостоин занимать пост главнокомандующего.

Находясь в Питтсбурге, Байден рассказал о своем дяде, втором лейтенанте Эмброузе Финнегане-младшем. Этот брат матери "был застрелен в Новой Гвинее", сказал Байден. Он добавил, что тело Финнегана так и не было обнаружено, и что "раньше в этом районе было много каннибалов". Байден при этом не вдавался в подробности этого по меньшей мере странного убийства. Между тем данные правительства США о пропавших без вести военнослужащих не связывают смерть Финнегана с враждебными действиями и не указывают на участие каннибалов, отмечает Associated Press.

Далее Байден продолжил говорить несуразные фразы: "В моей семье есть традиция, которую начал мой дедушка, который был еще ребенком на момент смерти своего дяди в 1944 году. Когда вы посещаете могилу члена семьи - для вас это прозвучит странно - но вы говорите - Три. Радуйся, Мария. И это то, что я делал на объекте".

По данным агентства учета военнослужащих Пентагона, дядя Байдена, известный в семье как "Бози", умер 14 мая 1944 года, будучи пассажиром самолета армейских ВВС, который "по неизвестным причинам" разбился в Тихом океане у северного побережья Новой Гвинеи.

"Оба двигателя отказали на малой высоте, и нос самолета сильно ударился о воду, - говорится в документе о гибели Финнегана. - Три человека не смогли выбраться из тонущего корабля и погибли в результате крушения".

Агентство сообщило, что Финнеган был пассажиром самолета в момент его крушения. Он до сих пор числится пропавшим без вести. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс не стал комментировать несоответствие между отчетами агентства и рассказом Байдена, когда делал заявление по этому поводу.

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Говоря о Трампе, предполагаемом кандидате в президенты от Республиканской партии, Байден сказал: "Этот человек не заслуживает того, чтобы быть главнокомандующим моего сына, моего дяди". Старший сын Байдена, Бо, умер в 2015 году от рака мозга, который, как заявил президент, по его мнению, был связан с годовой командировкой его сына в Ирак, где военные использовали ямы для сжигания мусора.