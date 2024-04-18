Пока вы спали: Зеленский о продвижении ВС РФ и новые подтопления в регионах

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В Хабаровском крае река подтопила два поселения

Сразу два поселения оказались подтоплены из-за выхода из берегов реки Хор в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ГУ МЧС России по региону.

По словам представителей ведомства, вскрытие реки Хор пошло по наихудшему сценарию из-за особенностей погоды.

В результате были подтоплены пять частных домов в поселке Среднехорский, дороги и территория школы.

В другом населенном пункте - в селе Гвасюги, подтопило один жилой дом, несколько приусадебных участков и дорогу. Из зоны паводка эвакуировали 22 человека.

Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом

Система противовоздушной обороны уничтожила больше 20 воздушных целей в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, система ПВО РФ сбила 21 воздушную цель на подлете к Белгороду.

NYT: в США были возмущены, что Израиль не проконсультировался перед ударом по Дамаску

США не понравилось, что Израиль не стал с ними консультироваться перед ударом по Дамаску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежное издание The New York Times.

И, хотя публично Америка поддержала Израиль, в частном порядке официальные лица США выразили возмущение тем фактом, что еврейское государство предприняло агрессивные действия против Ирана без предварительного соглашения с ними.

Главы стран ЕС пообещали ввести новые санкции против Ирана

Главы государств ЕС дали обещание по поводу очередных санкций против Ирана, сообщает ТАСС.

Сделано это заявление было на неформальном саммите в Брюсселе. Помимо вопроса о введении новых запретных мер для Ирана, касающихся беспилотников и ракет, речь зашла и об отношениях сторон на Ближнем Востоке.

Так, Евросовет призвал «все стороны проявить максимальную сдержанность и воздержаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе».

Зеленский признал продвижение ВС РФ

Глава Украины Владимир Зеленский признал продвижение ВС РФ, сообщает ТАСС.

Зеленский рассказал о превосходстве военных сил РФ в вооружении и, в связи с этим, попросил у партнеров снаряды, беспилотники и другое оружие.

Он также упрекнул европейские страны в медлительности при передаче Украине снарядов.