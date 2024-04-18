Республика Корея выделит $200 млн на гуманитарную помощь Украине

Республика Корея планирует выделить $200 млн в качестве гуманитарной помощи Украине в этом году. Об этом заявил министр финансов страны Чхве Сан Мок.

Эта сумма входит в $2,3 млрд, которые президент Республики Корея Юн Сок Ёль ранее обещал выделить Киеву в том числе в средне- и долгосрочной перспективе. "$2,1 млрд будут выделены через Фонд экономического развития и сотрудничества в средне- и долгосрочной перспективе на реконструкцию Украины и на работу на ключевых инфраструктурных объектах, планируется выделить $200 млн в качестве гуманитарной помощи в течение года на срочные нужды", - привело министерство финансов слова Чхве Сан Мока.

Южнокорейский министр рассказал об этих планах на очередном "круглом столе" в Вашингтоне, посвященном оказанию помощи Украине. Министерство планирования и финансов также указало, что Южная Корея выделит по $50 млн фондам Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития в поддержку Киева.

В сентябре 2023 года во время сессии саммита Группы двадцати в Нью-Дели президент Юн Сок Ёль заявил о планах предоставить Украине $2,3 млрд в виде гуманитарной помощи и долгосрочных льготных кредитов. Фонд экономического развития и сотрудничества, через который будут выделены средства, был основан Республикой Корея в 1987 году.