Аббас отклонил просьбы США отложить голосование по членству страны в ООН

Президент Палестины Махмуд Аббас отклонил просьбы администрации президента США Джо Байдена не проводить голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по вопросу принятия Палестины в качестве полноправного члена ООН. Об этом сообщает порта Axios со ссылкой на источники.

Согласно источникам портала, администрация американского президента на протяжении последних двух недель оказывала давление на президента Палестины и его советников с тем, чтобы они отозвали заявку на членство в ООН. Американские чиновники обсуждали этот вопрос со своими палестинскими коллегами практически каждый день на протяжении двух недель, а госсекретарь США Энтони Блинкен напрямую поднял его в телефонном разговоре с Аббасом, пишет портал.

Высокопоставленный чиновник заявил порталу, что администрация Байдена спрашивала, приостановит ли Аббас заявку, если его пригласят на встречу с Байденом в Белый дом, однако палестинский президент отказался.

Как сообщил порталу израильский чиновник, ожидается, что заявку Палестины поддержат Алжир, Гайана, Китай, Мальта, Мозамбик, Россия, Словения и Сьерра-Леоне. Предполагается, что Великобритания воздержится от голосования.

США и Израиль, по словам источника, уговаривают Францию, Швейцарию, Эквадор, Южную Корею и Японию проголосовать против заявки Палестины или воздержаться от голосования. При этом ожидается, что США наложат вето на резолюцию, если усилия не увенчаются успехом, сообщает портал со ссылкой на источники.

Статус Палестины в ООН

Сейчас Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на полноправное членство во всемирной организации, однако позднее Палестина решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя. В апреле она направила в Совбез письмо с просьбой возобновить рассмотрение заявки на вступление в ООН в качестве полноправного члена.

Процесс приема страны в члены ООН, как указывается на сайте всемирной организации, производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации СБ. Для получения рекомендации за заявку страны должны проголосовать 9 из 15 членов Совбеза при условии, что никто из постоянных членов органа (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал против. После этого вопрос выносится на рассмотрение Генассамблеи, где заявка должна набрать две трети голосов.