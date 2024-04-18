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Колумбия выразила заинтересованность в скорейшем вступлении в БРИКС

Власти Колумбии заявили о том, что страна выражает интерес в скором вступлении в БРИКС. Об этом говорится в заявлении, сделанном по итогам встречи колумбийского лидера Густаво Петро и его бразильского коллеги Лулы да Силвы.

Колумбия выразила заинтересованность в скорейшем вступлении в БРИКС
© РИА Новости
"Президент Петро заявил о заинтересованности Колумбии во вступлении в БРИКС", - говорится в документе, текст которого был опубликован на сайте колумбийского МИД.

Подчеркивается, что Богота хотела бы стать "полноправным членом" организации в скором времени. Кроме того, отмечается, что бразильская сторона поддержала планы своих колумбийских коллег. В документе указано, что Бразилиа будет продвигать кандидатуру Боготы.

В начале текущего года произошло масштабное расширение БРИКС. К Бразилии, Индии, Китаю, России и ЮАР присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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