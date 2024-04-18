Республиканцы раскритиковали план по выделению средств Киеву

Несколько американских законодателей-республиканцев подвергли критике план своего однопартийца спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по выделению средств на помощь Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Их слова приводит в среду телекомпания CNN.

Конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) охарактеризовал представленные Джонсоном отдельные законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе как капитуляцию, подчеркнув, что проголосует против них.

"Я разочарован, это совершенно не отвечает требованиям нашей базы, наших избирателей", - заявил республиканец Илай Крейн, представляющий в нижней палате Конгресса штат Аризона.

"Я проголосую против. Я никогда не голосовал в пользу выделения каких-либо средств Украине и не сделаю этого на этот раз", - отметил член Палаты представителей Трой Нелс (республиканец от штата Техас). Республиканец Эрик Берлисон, представляющий в нижней палате штат Миссури подчеркнул, что "совершенно разочарован".

"Не знаю, сколько еще люди будут это терпеть, потому что все, что он [Джонсон] делает, - это помогает демократам", - считает член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

В среду Джонсон представил текст законопроекта о дополнительных бюджетных расходах США в 2024 финансовом году. Этот документ аппарат спикера нижней палаты Конгресса обнародовал вместе с выработанными им же законопроектами об оказании военной помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Голосование по ним ожидается 20 апреля. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет представленные законопроекты в случае их одобрения американским законодательным органом.