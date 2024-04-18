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«Достаточно силен»: Трамп сможет стать посредником по Украине

Экс-президент США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах стать посредником для урегулирования вокруг Украины, заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. Он пояснил, что республиканец «достаточно силен» для этой роли, передает CNN.

«Достаточно силен»: Трамп сможет стать посредником по Украине
© ТАСС
Считаю, что президент Трамп достаточно силен, сможет ступить на мировую арену и стать посредником для достижения мирной договоренности по Украине, если Россия все еще будет наступать на том этапе, — сказал законодатель.

Ранее на пресс-конференции с Джонсоном Трамп допустил, что безвозмездная помощь Украине закончилась. Он отметил, что Киев может получить помощь в виде займа, а не «подарка». Кроме того, США задумались над тем, чтобы финансировать Киев в формате займа под залог будущей прибыли, которую Вашингтон рассчитывает получить от замороженных российских государственных активов. Прибыль могут вывести через облигации или кредит. В этом случае Киев получит €30–40 млрд.

До этого сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор остается замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО, которые в Вашингтоне ожидают в ближайшие недели.

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