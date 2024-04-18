Евросоюз согласовал санкции против ракетной программы Ирана

Евросоюз примет дальнейшие ограничительные меры в отношении Ирана, особенно касаемо беспилотников и ракет, говорится в заявлении неформального саммита в Брюсселе, на которое ссылается AP.

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Лидеры Европейского союза пообещали усилить санкции против Ирана. Они выражают обеспокоенность тем, что атака на Израиль, предпринятая в ответ на ракетный удар ЦАХАЛ по Дамаску, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные, может спровоцировать более масштабную войну на Ближнем Востоке.

По сведениям агентства, ЕС уже ввел санкции в отношении Исламской Республики, но президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новые меры должны быть направлены против "тех, кто помогает производить ракеты и беспилотники, которые были использованы во время удара по Израилю".

В заявлении также содержится призыв к Ирану и его союзникам в регионе прекратить все атаки и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель поручил своим сотрудникам разработать новые меры, но расширение санкций, однако, является непростым шагом. Против сил, поддерживаемых Ираном в Ливане, Ираке и Сирии, также могут быть введены санкции.

Некоторые страны-члены ЕС добиваются введения санкций против тех, кто поставляет Ирану компоненты для производства беспилотных летательных аппаратов, и эти меры уже были одобрены в июле 2023 года. Теперь стоит вопрос о расширении списка компонентов или разработке способов предотвращения обхода санкций.