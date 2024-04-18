В США предложили выделить $8,1 млрд на поддержку Тайваня

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предлагают выделить $8,1 млрд на оказание поддержки Тайваню и другим американским союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом свидетельствует текст законопроекта о дополнительных бюджетных расходах США в 2024 финансовом году, представленный в среду спикером нижней палаты Конгресса Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

В частности, внесенный на рассмотрение Палаты представителей законопроект предполагает выделение $2 млрд на военную помощь Тайваню и другим союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Еще $1,9 млрд предлагается выделить на восполнение их запасов военного оборудования и оказание услуг в этой сфере. $3,3 млрд законодатели предлагают выделить на развитие инфраструктуры для подводного флота.

В среду спикер Палаты представителей представил текст законопроекта о дополнительных бюджетных расходах США в 2024 финансовом году. Этот документ аппарат спикера нижней палаты Конгресса обнародовал вместе с выработанными им же законопроектами об оказании военной помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Голосование по ним ожидается 20 апреля. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет представленные законопроекты в случае их одобрения американским законодательным органом.