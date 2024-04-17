Пашинян ответил на вопрос о досрочных выборах в Армении

Пашинян заявил, что не будет проводить досрочные выборы перед делимитацией границ с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается проводить досрочные парламентские выборы перед возможным процессом делимитации границ с Азербайджаном.
"Я не думаю, что надо такое (досрочные выборы - прим. ТАСС). То, что мы делаем, - это реакция на глобальные геополитические изменения", - заявил он в ответ на вопрос жителя приграничного села Беркабер о необходимости провести досрочные выборы перед делимитацией границы с Азербайджаном.