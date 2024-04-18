Принц Гарри разорвал все связи с Великобританией

Опальный герцог Сассекский назвал США своим домом.

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Пока фанаты ждут примирения принца Гарри с родными, он времени даром не теряет. Накануне герцог Сассекский заявил, что его дом — США. Данные указал в официальных документах в качестве места жительства. Тем самым оборвал все связи с королевством.

Daily Mail пишет, что обновить документы пришлось не просто так. В таком случае Гарри избежал депортации. Все потому, что ранее принц Чарльз выписал Гарри и Меган из коттеджа Фрогмор. Получается, что в Лондоне у опального принца попросту нет официальной прописки.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовы помириться с Меган и Гарри. Но Сассекские не спешат покидать свой особняк в Калифорнии, который купили за 11 миллионов долларов в 2020 году.