Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине и призвал Конгресс к скорейшему их принятию. Об этом говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого дома.

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— Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их, — говорится в тексте документа.

Ранее в пресс-службе Конгресса появилась информация с предложением обязать главу государства договориться с украинским руководством о возмещении Киевом экономической помощи.

Кроме того, подготовленный палатой представителей законопроект предписывает президенту США в кратчайшие сроки передать Вооруженным силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Украина неоднократно посылала запрос в Вашингтон о поставках ATACMS дальностью порядка 290 километров, чтобы наносить удары по территории Крымского полуострова. Однако Белый дом отказывался от этой идеи, настаивая на том, что Вооруженные силы США сами нуждаются в ракетных системах.