Президент Египта заявил, что у мирового сообщества нет воли для остановки войны в Газе

Международное сообщество не имеет силы воли, чтобы остановить войну в Газе, добиться справедливости и соблюдения закона. Такое мнение высказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Чрезмерное применение военной силы [Израилем], коллективное наказание палестинцев и попытки их принудительного перемещения со своих земель происходит на фоне отсутствия силы воли у международного сообщества для установления справедливости, обеспечения и соблюдения международного права или хотя бы элементарных принципов гуманности", - указал египетский президент в ходе совместной пресс-конференции с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой, который находится с визитом в Каире.

Ас-Сиси сообщил, что обсудил с бахрейнским монархом "совместные усилия арабских стран, направленные на преодоление неустойчивой ситуации в регионе и обеспечение гарантий, чтобы подобное не повторилось вновь". Президент Египта выступил за "серьезный поиск устойчивого политического решения палестинского вопроса на основе принципа создания двух независимых государств".

Он отметил, что стороны согласились "с необходимостью активизировать и поощрять усилия по прекращению эскалации как на палестинских землях, так и на региональном уровне, по поиску дипломатических решений и отказу от военных действий".