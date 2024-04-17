Республике Сербской предрекли распад

Признание 11 июля Международным днем памяти геноцида в Сребнице может привести к распаду Республики Сербской. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости.

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Рассмотрение соответствующей резолюции запланировано на 27 апреля. По мнению сербского лидера, инициатором установления памятной даты является Босния и Герцеговина, а Германия выступит в качестве посредника.

Вучич подчеркнул, что это решение приведет к приравниванию сербов к «геноцидальной нации». Позднее Босния и Герцеговина сможет потребовать репарации, а также ликвидировать автономную Республику Сербскую, предрек он.

Ранее на резолюцию отреагировал президент республики Милорад Додик. По его мнению, таким образом отношения внутри Боснии будут усложнены до «полной дисфункции». Также он назвал документ плохим.