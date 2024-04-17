Законопроект США о помощи Украине включает поставки ракет ATACMS

Законопроект помощи Украине предложенный Конгрессом США включает поставки дальнобойных ракет ATACMS. Документ размещен на сайте американского законодательного органа.

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Законопроект уже представили в Палате представителей.

«Как только это станет возможно после принятия данного законопроекта, президент должен направить ATACMS правительству Украины», — говорится в тексте.

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Если данный документ будет принят, то Киев получит от США 61 миллиард долларов помощи. Из них 23 миллиарда пойдут на восполнение американских арсеналов, восемь миллиардов — Украина получит в качестве финансовой помощи.

При этом президент США Джо Байден должен будет договориться с Киевом о возвращении этих средств.