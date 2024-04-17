Шмыгаль оговорился и призвал Запад «защитить российские города»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на форуме американо-украинского партнёрства в Вашингтоне оговорился и призвал Запад «защитить российские города».

Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале американской Торговой палаты.

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«Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города», — сказал Шмыгаль.

После этого он исправился и отметил, что речь шла об украинских городах.

Ранее президент США Джо Байден оговорился и сообщил, что Соединённым Штатам не стоило «лезть на Украину».