Обнаружен новый штамм оспы обезьян с «пандемическим потенциалом»

На востоке Демократической Республики Конго обнаружили новый штамм оспы обезьян, который обладает «пандемическим потенциалом». С таким заявление выступили канадские исследователи, их работа опубликована на сайте medRxiv.

Напомним, что вирус оспы обезьян вызвал глобальную эпидемию в 2022 году, распространившись более чем в 100 странах и поражая преимущественно мужчин-геев и бисексуалов. Болезнь характеризуется тяжелым течением болезни и высокой смертностью. В настоящее время известно две ее формы: клада I и клада II. От первой умирает до 10% инфицированных.

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В октябре 2023 года в горнодобывающем районе Камитуге в ДРК была зафиксирована новая вспышка оспы обезьян, расследование которой и провели канадские исследователи. За пять месяцев с момента первого зарегистрированного случая заболевания их количество выросло до 241. В результате анализа собранных от зараженных образцов крови, мазков с кожи и ротоглотки исследователи идентифицировали как «клада Ib». Этот штамм лучше распространяется между людьми, в основном через сексуальные контакты, и имеет мутации, которые не выявляют существующие тесты.

Авторы исследования уверены, что новый вариант оспы обезьян, обнаруженный в Камитуге, обладает «пандемическим потенциалом» и без вмешательства может распространиться дальше и привести к очередной глобальной пандемии. В связи с этим они призвали к «быстрым действиям международного сообщества, чтобы предотвратить ее».

Стоит отметить, что работа канадских исследователей является препринтом, который еще не прошел рецензирование. В настоящее время он изучается мировыми экспертами.