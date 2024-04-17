Заседание суда Лондона по экстрадиции Ассанжа в США пройдет 20 мая

Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил, что судебное заседание по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа состоится 20 мая. Об этом говорится в заявлении суда.

"Отложенное слушание по ходатайству заявителя о разрешении на подачу апелляции <...> назначено на 20 мая 2024 года с ожидаемой продолжительностью два часа. Если стороны не согласны с ожидаемой продолжительностью, они должны проинформировать суд о своей ожидаемой продолжительности [слушания] к 16:00 24 апреля 2024 года", - отмечается в документе.

Во время предстоящего судебного слушания суд должен будет решить, являются ли достаточными гарантии американской стороны, которые та предоставила 16 апреля. От этого будет зависеть, получит ли Ассанж шанс вновь оспорить решение суда о его экстрадиции. Как считают британские эксперты, в ходе вероятной апелляции будет рассматриваться исключительно вопрос о наличии у него права защищать себя, призывая к соблюдению первой поправки.

В документах, переданных Высокому суду Англии и Уэльса, содержатся гарантии соблюдения прав основателя Wikileaks, необходимые для его выдачи американскому правосудию. В них говорится, что американская сторона "не будет требовать смертного приговора и приводить его в исполнение".

Адвокаты австралийца ранее указывали на то, что в США против их клиента могут быть выдвинуты дополнительные обвинения по статьям, предусматривающим смертную казнь в качестве наказания. Кроме того, в документах говорится, что Ассанж сможет "предпринять попытку" апеллировать к первой поправке американской конституции, гарантирующей свободу слова.

О деле Ассанжа

26 марта в ходе слушаний лондонский суд постановил, что 52-летний австралиец не будет немедленно экстрадирован в США, а его юристы могут получить возможность вновь оспорить решение о его выдаче. Суд признал основанием для апелляции аргумент защиты о том, что, будучи гражданином Австралии, Ассанж может быть лишен права апеллировать к первой поправке к американской конституции, гарантирующей свободу слова.

Защита австралийца настаивает на том, что он выполнял журналистскую работу, публикуя попавшие в его распоряжение секретные документы, содержание которых, по его мнению, представляло огромный интерес для общества.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.