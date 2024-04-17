Иран выводит из Сирии офицеров КСИР из-за возможного удара Израиля

Иран принял решение сократить численность военных советников из числа офицеров Корпуса стражей исламской революции в Сирии в связи с возможным ударом со стороны Израиля. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным издания, Иран вывел из Сирии только высокопоставленных военных советников, офицеры среднего звена останутся в стране, но изменят место дислокации. Смена позиций происходит ночью, когда существует самый высокий риск ударов со стороны Израиля.

Также численность своих офицеров в Сирии сокращает ливанское шиитское движение «Хезболлах», которое считается региональным союзником Тегерана, сообщает WSJ.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана нанесли самый массированный в истории воздушный удар по Израилю, выпустив более 180 беспилотников и почти 150 ракет. Тегеран назвал атаку ответом на ракетный удар государства по генконсульству страны в Дамаске, в результате которого погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции. В Израиле готовят ответ на это.