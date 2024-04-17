Иран выводит из Сирии офицеров КСИР из-за возможного удара Израиля
Иран принял решение сократить численность военных советников из числа офицеров Корпуса стражей исламской революции в Сирии в связи с возможным ударом со стороны Израиля. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Иран вывел из Сирии только высокопоставленных военных советников, офицеры среднего звена останутся в стране, но изменят место дислокации. Смена позиций происходит ночью, когда существует самый высокий риск ударов со стороны Израиля.
Также численность своих офицеров в Сирии сокращает ливанское шиитское движение «Хезболлах», которое считается региональным союзником Тегерана, сообщает WSJ.
Напомним, что в ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана нанесли самый массированный в истории воздушный удар по Израилю, выпустив более 180 беспилотников и почти 150 ракет. Тегеран назвал атаку ответом на ракетный удар государства по генконсульству страны в Дамаске, в результате которого погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции. В Израиле готовят ответ на это.