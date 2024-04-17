Правозащитники обвинили США в поддержке пыток заключенных в Сирии

Соединенные Штаты потворствуют систематическому жестокому обращению и пыткам в лагерях для заключенных в Сирии, считают правозащитники Amnesty International. Об этом говорится в соответствующем отчете организации.

© Газета.Ru

В документе указано, что в настоящее время в лагерях находятся около 56 тыс. граждан, включая женщин и детей. Утверждается, что многих из них лишили свободы на неопределенный срок, а надзиратели применяют по отношению к людям жестокие методы наказания, включая избиения, пытки электрошоком и создание иных стрессовых ситуаций.

По мнению Amnesty International, США играют в происходящем ключевую роль, так как являются создателем этой «репрессивной системы» и поддерживают ее.

27 марта Управление ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором говорится, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам в период декабря 2023 года по февраль 2024 года. К такому выводу там пришли, изучив рассказы российских солдат и подтвердив, что эта информация заслуживает доверия.

В декабре член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что представители ООН признали применение массовых пыток против россиян на Украине, но украинские власти никак не были наказаны даже за их публичную демонстрацию. Жертвы этих преступлений рассказывали, что против них использовали ножи, ток, избиения винтовками, а также лишали сна.