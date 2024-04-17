Венгрия поддерживает хорошие экономические связи с Россией и не будет их обрывать, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

По его словам, у Венгрии всегда были хорошие экономические отношения с Россией, поэтому обрывать венгерские власти связь с РФ не хотят, передает ТАСС.

Тысячи венгров потребовали отставки Орбана

Ранее Орбан предложил руководству ЕС уйти в отставку, так как все продвигаемые ими проекты провалились.