Бербок призвала Иран перестать «подливать масла в огонь»

Все участники конфликта на Ближнем Востоке должны проявить «разумную сдержанность» на фоне атак Ирана по Израилю, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает «РИА Новости».

Напомним, что министр иностранных дел ФРГ прибыла с визитом в Израиль. Это стало ее восьмой поездкой туда с начала конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года.

По словам Бербок, она ясно выразила Израилю «свою глубокую озабоченность» происходящим, поскольку является «близким другом» государства. Она призвала «не допустить, чтобы регион шаг за шагом скатывался в ситуацию, исход которой совершенно непредсказуем».

«Сейчас все должны действовать благоразумно и ответственно. Я не говорю о том, чтобы спасовать. Я говорю о благоразумной сдержанности, которая есть не что иное, как сила», — добавила Бербок.

Она отметила, что Израиль уже проявил такую сдержанность путем «оборонительной победы» во время отражения атаки Ирана. Последний, по мнению Бербок, должен перестать «подливать масла в огонь».

Также она призвала к гуманитарному перемирию в секторе Газа ради жизней палестинцев.

Напомним, что в ночь на 14 апреля ВС Ирана нанесли самый массированный в истории воздушный удар по Израилю, выпустив более 180 беспилотников и почти 150 ракет. США и Великобритания помогли Израилю сбивать и перехватывать БПЛА и крылатые ракеты. Иран назвал атаку ответом на ракетный удар по генконсульству страны в Дамаске, в результате которого погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции.