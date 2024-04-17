ЕС призвал Грузию воздержаться от принятия закона об иноагентах

Евросоюз (ЕС) призывает власти Грузии воздержаться от принятия закона об иноагентах, так как они могут поставить под угрозу путь страны в ЕС. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, его заявление опубликовали на официальном сайте организации. Lenta.ru

«Сегодня парламент Грузии принял законопроект о «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении, несмотря на неоднократные призывы Евросоюза отказаться от этого закона и на массовые протесты. Это очень тревожное событие, окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям Евросоюза. <...> ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия законов, которые могут поставить под угрозу путь Грузии в ЕС, который поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии», - отмечается в заявлении Борреля. ТАСС

17 апреля парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении. Принятие законопроекта поддержали 83 депутата, еще 50 воздержались от голосования. Российская газета