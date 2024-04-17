Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны ценят советы союзников, но все решения по обороне принимают самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Нетаньяху сделал во время заседания правительства по итогам разговоров с западными партнерами. Помимо этого, израильский премьер также поблагодарил союзников страны за поддержку.

Израиль определился с ответом на иранскую атаку

«Благодарю наших друзей за поддержку в защите Израиля как на словах, так и на деле. Еще у них есть различные предложения и советы, я ценю это, но хочу прояснить: мы будем принимать свои собственные решения», — заявил он.

Ранее Нетаньяху рассказал, каким должен быть ответ Израиля на атаку Ирана.