В Брюсселе рассказали, почему растут военные бюджеты стран ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что военные бюджеты стран ЕС выросли на 20 процентов с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы ЕК в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, рост оборонных бюджетов начал компенсировать недофинансирование военной сферы в последние годы.

Глава Еврокомиссии заявила, что уроком для ЕС должен стать отраженный удар Ирана по Израилю.

«Это показывает важность долгосрочных инвестиций и усилий по созданию обороны», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она призвала использовать «европейское единство» и «силу единого рынка ЕС» для укрепления обороны. По ее мнению, производство вооружений разными странами ЕС и распределение оборонных заказов должно контролироваться из Брюсселя.

«Война в Европе больше не невозможна», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что в 2023 году страны Евросоюза тратили на оборону в среднем по 1,7 процента от ВВП. Он призвал нарастить этот показатель до более чем двух процентов (целевой показатель стран НАТО).

Также Боррель подчеркнул, что европейской оборонной промышленности нужен «срочный рывок». По его данным, с начала украинского кризиса европейские армии закупили 78 процентов новой техники за пределами ЕС.