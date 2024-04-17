Кулеба намерен задать «множество вопросов» главе МИД Великобритании

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что у него появилось «множество вопросов» в связи с помощью британских ВВС Израилю, и он хотел бы задать их министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону. Об этом пишет РИА Новости.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля в качестве ответа на атаку израильских военных по дипмиссии в Дамаске и убийства высокопоставленных генералов-советников КСИР.

Кулеба призвал ставить союзников Украины в «неудобное положение»

При этом на помощь Израилю пришли союзники, в том числе США и Великобритания, которые помогли с уничтожением иранского вооружения. И через многослойную систему ПВО Израиля смогли проникнуть лишь несколько ракет.

По словам Кулебы, отражение атаки на Израиль вызвало у него очень много вопросов, которые он намерен адресовать в том числе и своему британскому коллеге.

«Я с нетерпением жду предстоящих встреч, в том числе с Кэмероном, которая, как ожидается, состоится на этой неделе, чтобы провести открытые дискуссии», - заявил Кулеба в интервью радиостанции LBC.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пояснил, что его страна не предоставляет прямую поддержку Украине в борьбе с беспилотниками, как сделала это во время атаки Ирана на Израиль, поскольку опасается эскалации конфликта.

Он добавил, что Киеву нужна поддержка в виде более эффективных систем противовоздушной обороны, а потому союзникам необходимо нарастить объемы финансовой помощи и поставок оружия украинским властям.