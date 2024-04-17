Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо негативно высказался о санкционной политике лидеров Евросоюза в отношении РФ. На своей странице в X он написал, что стремление навредить России погубило экономику европейских стран, передает ТАСС.

Филиппо утверждает, что рост российской экономики почти в пять раз превышает рост французской. Он напомнил о планах министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра и еврократов «поставить экономику России на колени».

«Это нашу экономику они убили своими глупыми санкциями», - заявил лидер французской партии.

Он обратил внимание на ухудшение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по ВВП Франции на 2024 год до 0,7%. При этом, как уточнил Филиппо, по России показатели лишь выросли - с 2,6% до 3,2%. Он счел необходимым уволить ответственных за принятие санкций чиновников.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новые санкции против российских металлов закрепят за Китаем роль главного покупателя сырья из РФ и повысят значение Шанхая как площадки, определяющей цены на жизненно важные для мировой экономики материалы.