«День позора»: в Сербии прокомментировали приглашение Косово в СЕ

Одобрение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) заявки на членство самопровозглашенного Косово в организации является «продолжением фестиваля лицемерия» и показывает «кризис ценностей» в Европе. Об этом заявили представители властей Сербии, пишет РИА Новости.

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Ранее ПАСЕ 131 голосом против 29 и при 11 воздержавшихся одобрило рекомендацию пригласить самопровозглашенное Косово стать членом Совета Европы.

По мнению главы минобороны Сербии, получившего мандат на формирование нового правительства страны Милоша Вучевича, голосование в Страсбурге является «продолжением фестиваля лицемерия».

«Еще один гвоздь в гроб международного права и всех стандартов, которые должны были бы быть в силе. Это не вопрос нашего восприятия Косово и Метохии, как колыбели нашей идентичности, а того, что они сами нарушили все, что ранее установили, потому, что от них кто-то это потребовал телефоном или электронным письмом», - заявил он.

В свою очередь директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что прошедшее голосование стало «днем позора» в ПАСЕ и «показало всю глубину кризиса ценностей, в котором сейчас находится Европа».

Петкович заметил, что впервые в истории приглушение вступить в Совет Европы получило «нечто, что не является государством».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Белград не собирается признавать независимость Косово. По его словам, Сербия выполнила свою часть договоренностей и всегда старалась достигать компромисса. Однако, глава самопровозглашенного Косова Альбин Курти «не желает выполнять какие-либо соглашения», касающиеся нормализации отношений сербского и албанского населения.