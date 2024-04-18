Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию

На протяжении последних десятилетий экологический образ Китая ассоциировался преимущественно с повышенным уровнем загрязнения воздуха. До недавнего времени азиатская страна ежегодно выбрасывала в атмосферу миллиарды тонн эквивалента углекислого газа (СО2), нанося глобальный экономический ущерб на сумму более 1,8 триллиона долларов. Пугающие фотографии крупнейших китайских мегаполисов, окутанных плотной дымкой смога, и лиц людей, скрытых за плотными респираторными масками, лишь подпитывали представление о КНР как об одном из главных мировых загрязнителей воздуха. Однако с середины 2010-х годов стратегия местных властей по сокращению выбросов СО2 резко изменила ситуацию. Строительство множества мегапроектов в области солнечной и ветряной энергетики сделало азиатскую страну одним из лидеров в борьбе с глобальным изменением климата. Аналитики Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA спрогнозировали, что выбросы углекислого газа в КНР достигнут пикового уровня уже в этом году, после чего начнут планомерно снижаться. Зеленая трансформация Китая — в материале «Ленты.ру».

© Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пик выбросов углекислого газа в Китае может произойти уже в 2024 году

Аналитики Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA спрогнозировали Китаю резкое ускорение темпов перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в этом десятилетии. Более того, согласно их ожиданиям, КНР совершит зеленый скачок уже в этом году за счет мегапроектов в сфере солнечной и ветряной генераций. В свою очередь, поэтапное закрытие мелких и средних угольных теплоэлектростанций (ТЭС) в рамках обязательств местного правительства по Парижскому климатическому соглашению ускорит этот процесс в еще большей степени, считают эксперты.

Темпы ввода новых зеленых мощностей в Китае находятся на очень высоком уровне. По данным ведущего аналитика CREA Лаури Милливирта, суммарного производства энергии ВИЭ в КНР (включая солнечные, ветровые, атомные и гидрогенерации) по итогам 2023 года будет более чем достаточно для того, чтобы покрыть ежегодный прирост спроса на электроэнергию в азиатской стране. Эксперт полагает, что стремительного прогресса в области зеленой энергетики Китаю удастся добиться за счет беспрецедентных инвестиций в производство продукции с использованием низкоуглеродных технологий. «Китай сделал серьезную экономическую и финансовую ставку на успех глобального энергетического перехода, что может улучшить его дипломатические позиции на мировой арене», — утверждает Милливирта.

на 249 млн тонн эквивалента СО2 снизятся суммарные объемы выбросов углекислого газа в КНР от ископаемых видов топлива и цемента в 2024 году

Благодаря рекордным вложениям в низкоуглеродную промышленность (инвестиции в производство электромобилей и электрического оборудования выросли на 38 процентов в сравнении с 2022 годом) пик выбросов парниковых газов в Китае, с большой долей вероятности, придется не на 2030 год, как это ожидалось ранее, а уже на 2024-й, прогнозируют в CREA. Так, согласно подсчетам экспертов, к концу декабря этого года суммарные объемы выбросов углекислого газа в КНР от ископаемых видов топлива и цемента снизятся в общей сложности на 249 миллионов тонн эквивалента СО2, а в 2025-м — еще на 64 миллиона.

В Китае продолжается бум электромобилей

Наращиванию темпов энергоперехода в Китае во многом будет способствовать продолжающийся в азиатской стране бум производства электромобилей. В середине января заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь заявил, что по итогам 2023 года Китай отправил на экспорт 4,91 миллиона машин, из которых 1,203 миллиона работают на новых источниках энергии (плюс 77,6 процента к уровню 2022-го). Суммарные объемы производства таких транспортных средств в стране за этот период выросли на 35,8 процента и достигли 9,587 миллиона единиц. Все это позволило КНР стать едва ли не мировым лидером в этой области, утверждает Гобинь.

более 18 млн электромобилей продали в Китае с 2017 года

С 2017 года в Китае США), или почти 50 процентов от мирового количества. Аналитики BloombergNEF ожидают, что к 2026 году более половины всех продаж новых легковых машин в стране придутся на электрические транспортные средства, в то время как в США этот показатель составит немногим более четверти.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) считают, что вышеуказанные факторы в итоге превратят Китай в главную движущую силу снижения мирового спроса не нефть. На этом фоне глава МЭА Фатих Бироль заявил о «начале конца» эры ископаемого топлива и спрогнозировал глобальный пик потребления нефти, природного газа и угля к 2030 году.

В Китае стремительно наращивают мощности солнечной и ветряной генераций

Основную роль в ускорении темпов энергоперехода Китая, как ожидается, должны будут сыграть мегапроекты в области солнечной и ветряной генераций. При этом наиболее впечатляющий рост произойдет в производстве солнечных батарей, утверждают в CREA. По итогам 2023 года в этом сегменте ввели в эксплуатацию в общей сложности около 210 гигаватт мощностей, что вдвое превышает всю установленную мощность солнечной энергетики США. В свою очередь, объемы ввода дополнительных зеленых мощностей в КНР в четыре раза превысили показатели 2020-го.

Более того, в конце 2023 года крупнейший в мире производитель ключевого материала для солнечных батарей — компания Tongwei — Монголии о вложении 28 миллиардов юаней (около 3,8 миллиардов долларов) в производство 500 тысяч тонн промышленного кремния и 400 тысяч тонн поликремния. Этот проект может стать одним из самых масштабных в регионе в области солнечной генерации за последние годы.

более 423 тераватт-час энергии ежегодно смогут вырабатывать новые солнечные, ветровые, гидро- и атомные мощности в Китае

Согласно ожиданиям CREA, новые солнечные, ветровые, гидро- и атомные мощности будут вырабатывать примерно 423 тераватт-час ежегодно, что сопоставимо по объему с потреблением электроэнергии во всей Франции. Помимо масштабного ввода солнечных мощностей, в Китае по итогам 2023 года произвели 65 гигаватт ветряной генерации, 7 гигаватт в области гидроэнергетики и 3 гигаватта атомной энергии. Все эти показатели намного превышают среднемировые темпы, резюмируют в аналитическом центре.

В Китае строят гигантские станции на возобновляемых источниках энергии

Ускорению темпов перехода Китая к низкоуглеродной энергетике способствуют и государственные программы в области ВИЭ. Одна из них под названием Whole County PV действует в стране с 2021 года и позволяет резко расширять использование солнечной энергии в сельской местности за счет установки фотоэлектрических панелей (PV) большой площади на крышах зданий.

Еще одним драйвером роста зеленой энергетики являются гигантские «базы чистой энергии» в пустынных регионах, расположенных в центральных провинциях страны. Если до недавнего времени большая часть солнечных фотоэлектрических систем в Китае устанавливалась в отдаленных западных регионах, что резко увеличивало сроки доставки электроэнергии в восточные провинции, то теперь эти проблемы удалось решить за счет использования масштабных солнечных панелей и гигантских ветряных электростанций. Благодаря требованию покрывать около 20 процентов крыш в регионах-участниках Whole County PV, миллионы жителей Китая получили доступ к альтернативным источникам энергии. За все время действия программы темпы ввода новых солнечных мощностей в Китае увеличились в несколько раз в сравнении с показателем 2020 года.

Китай сделал серьезную экономическую и финансовую ставку на успех глобального энергетического перехода, что может улучшить его дипломатические позиции на мировой арене Лаури Милливирта ведущий аналитик Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха

Центром притяжения для строительства гигантских солнечных и ветряных электростанций стала провинция Ганьсу на северо-западе Китая. В этом регионе планируется строительство огромной ветряной станции Цзюцюань, суммарная мощность которой оценивается в 20 гигаватт. Для сравнения: этот объем больше всей электроэнергии, вырабатываемой в Новой Зеландии. Еще одним мегапроектом в области возобновляемой энергетики может стать база Badain Jaran общей мощностью 11 гигаватт, разработкой которой занимается компания China Energy Investment. В целом же в пустынных районах Китая сейчас строятся гигантские базы с общей выработкой более 450 гигаватт возобновляемой энергии. Таких масштабов строительства больше нет ни в одной стране мира, сходятся во мнении эксперты.

Темпы энергоперехода Китая будут зависеть от ситуации с углем

Одной из главных угроз выполнению обязательств властей Китая в рамках Парижского климатического соглашения является волна разрешений на строительство новых крупных угольных теплоэлектростанций (ТЭС), считают аналитики CREA. В совместном с экспертами Global Energy Monitor (GEM) исследовании они подсчитали, что только в 2022 году правительство КНР одобрило строительство угольных ТЭС суммарной мощностью в 106 гигаватт. Максимальный с 2015 года показатель аналитики связали с резким спадом производственной активности в Китае в разгар пандемии коронавируса, когда многие промышленные предприятия были вынуждены закрыться на карантин из-за затяжных локдаунов.

Подобная тенденция продолжилась и в 2023 году с учетом стремления китайских властей ускорить темпы восстановления местной экономики после кризиса. Только на конец июня в Китае возводились станции общей мощностью в 136 гигаватт, а местное правительство выдало разрешения на строительство объектов еще на 99 гигаватт. При этом с лета 2023 года энергокомпаниям одобрили реализацию дополнительных проектов на 25 гигаватт. Однако достижение пиков наращивания угольной генерации неизбежно приведет к немедленному прекращению выдачи новых разрешений, утверждают эксперты.

В противном случае КНР провалит выполнение климатических обязательств по интенсивности выбросов парниковых газов по итогам 14-й пятилетки (2021-2025 годы) и лишится статуса одного из лидеров в борьбе с глобальным изменением климата. В 2011-2015 и 2016-2020 годах властям удавалось сдержать свои обязательства в вопросе снижения эмиссии, но в 2021-2023 годах наметилось значительное замедление темпов роста энергоемкости. Согласно действующему плану, к концу 2025 года интенсивность выбросов в стране должна снизиться на 3,8 процента, однако в начале второй половины 2023-го показатель держался лишь на уровне 2,63 процента. Для выполнения поставленной задачи местным властям необходимо уже в ближайшее время охладить угольный пыл, резюмируют в CREA.

Китай открывает новые угольные электростанции и закрывает устаревшие

На фоне последней волны разрешений на строительство крупных угольных ТЭС правительство КНР обязалось резко сократить численность неэффективных, устаревших, загрязняющих шахт и карьеров. Это намерение нашло отражение в программе местных властей по «строгому контролю новых проектов по производству электроэнергии на угле» в 2021-2025 годах.

Стратегия Пекина в вопросе ускорения темпов энергоперехода зависит в том числе от использования крупных угольных ТЭС. Контролировать уровень выбросов на современных больших станциях гораздо легче, чем на устаревших или заброшенных. Плюс работа большей части новых крупных объектов контролируется напрямую правительством или местными энергетическими госкомпаниями. Такая модель подразумевает гораздо более высокий уровень прозрачности в принятии решений (в отличие от заточенных под собственную выгоду частных владельцев старых карьеров и шахт) и наращивание энергоэффективности при снижении объемов эмиссии.

В 1370 гигаватт оценивается пиковый уровень мощности угольной генерации Китая к 2030 году

В то же время потребители энергии, производимой на подобных объектах, не будут сталкиваться со спекулятивным ростом стоимости поставок, а власти, в свою очередь, обеспечат энергетическую безопасность собственной страны на случай сезонных перебоев в работе солнечных или ветряных станций. Такая стратегия, как прогнозируют аналитики Исследовательского центра развития Государственного совета КНР, позволит достичь пика мощности угольной генерации в 1370 гигаватт к 2030 году и пройти без значительных перебоев самый сложный период на пути к углеродной нейтральности.

Китай намерен снижать энергозависимость от иностранных поставщиков угля

В своей стратегии совмещения угольной и возобновляемой энергетики китайские власти делают акцент в первую очередь на ресурсной базе собственной страны. Правительство КНР проводит экономическую политику протекционизма в самых разных отраслях, и подобная модель подразумевает планомерное сокращение зависимости страны от иностранных поставщиков.

Уголь в этом плане не является исключением. Так, с 2024 года пошлины для российских, монгольских, канадских и американских экспортеров поднялись с нулевого уровня до 3-6 процентов. Для коксующегося и антрацитового угля ставка составит 3 процента, для энергетического — 6. Как уточнили в Минэнерго РФ, сборы будут выплачивать исключительно китайские импортеры. Однако участники рынка уверены, что с учетом резкого поднятия тарифов местные компании начнут требовать от иностранных поставщиков снижения стоимости продукции, чтобы компенсировать свои затраты. Это уже привело к тому, что поставки российского угля в Китай по итогам января-февраля 2024 года сократились на 22 процента.

На 22 % сократились поставки российского угля в Китай в январе-феврале 2024 года на фоне возврата импортных пошлин

Такими мерами китайские власти решают сразу несколько ключевых задач. Во-первых, местные энергетические компании получают возможность сэкономить на импортных закупках топлива. Во-вторых, за счет стимулирования наращивания производства и роста госинвестиций владельцы крупных шахт КНР смогут модернизировать добычу угля и сделать ее менее вредной для окружающей среды. А ужесточение контроля со стороны китайских властей поможет снизить риски махинаций (например, несанкционированного расширения или продолжение ведения опасных методов добычи угля) со стороны недобросовестных игроков внутреннего рынка, сходятся во мнении эксперты.

В Китае активно трансформируют «грязные» шахты

Наученные опытом негативного воздействия заброшенных угольных шахт на окружающую среду китайские власти и местные крупные инвесторы начали активную кампанию по радикальному преображению выведенных из эксплуатации «грязных» ТЭС. Существенные изменения начались вскоре после экологической катастрофы, вызванной проседанием почвы в городе Фушунь, расположенном в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Десятилетия разрушительных методов добычи на одноименной шахте привели к многочисленным оползням и попаданию закопанного глубоко под землей угля на открытый воздух, что, в свою очередь, вызвало мощные взрывы.

В середине прошлого века Фушунь был одной из угольных столиц КНР. В пиковые периоды, в начале 1960-х годов, шахтеры добывали рекордные 18,3 миллиона тонн этого вида топлива. Однако столь стремительные темпы уже к концу 1980-х резко снизили потенциал крупного месторождения. В итоге к настоящему времени из шахты извлекли около 66 процентов из примерно 1,5 миллиардов тонн угля. Неоднократные расширения площади добычи привели не только к быстрому исчерпанию ресурсов, но и к опасному проседанию глубинных слоев почвы, в результате чего близлежащие к шахте здания вместе с половиной тонких опор, поддерживающих конвейерные ленты, оказались под критическим уклоном.

В результате опасных методов добычи крупнейшая открытая угольная шахта в Китае превратилась из источника благосостояния в главную угрозу для жизни сотен тысячи жителей Фушуня. Только экстренная программа переселения, запущенная местными властями в 2014 году, помогла спасти 413,3 тысячи бывших жителей трущоб от полного затопления из-за резкого поднятия уровня подземных вод в результате разработки угольного карьера. Помимо этого, городские власти реализовали ряд инфраструктурных проектов за пределами промышленного центра и возродили ландшафт вдоль реки Хун, протекающей через город. В дальнейшем в местном муниципалитете планируют в еще большей степени реализовать зеленый потенциал Фушуня в виде лесов и обширных водных ресурсов для его превращения в «Будапешт Востока».

И это не единственный пример по преображению устаревших угольных шахт. В 2018 году китайская государственная компания Three Gorges Group завершила еще один мегапроект в области возобновляемых источников энергии — строительство 150-мегаваттной плавучей фотоэлектрической солнечной станции на месте заброшенной угольной шахты. Огромный массив солнечных панелей возвели прямо на озере, образованном в районе города Хуайнань после затопления устаревшей шахты. Новая станция стала крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанцией (СЭС), превзойдя почти в четыре раза предыдущего рекордсмена — СЭС в провинции Аньхой на 166 тысяч солнечных панелей, которые тоже установили на месте бывшего карьера по добыче угля. В обоих случаях инженеры использовали модернизированную установку батарей (крепятся специальными поплавками вместо установки на землю). Такой способ позволил подрядчикам сэкономить на строительстве, а прямая подпитка от воды — повысить энергоэффективность станции.

более $150 млн ушло на строительство 18-этажного отельного комплекса Shimao Quarry Hotel на месте затопленной угольной шахты

Китай поражает не только эффективностью трансформации заброшенных угольных шахт, но и радикальным изменением предназначения бывших «грязных» карьеров. Например, в конце 2010-х всего в 30 километрах от Шанхая международная группа архитекторов и строителей из Великобритании и КНР возвела внутри бывшего карьера, на глубине около 90 метров, 18-этажный отельный комплекс Shimao Quarry Hotel, рассчитанный на 337 номеров. На реализацию проекта общей стоимостью более 150 миллионов долларов ушло около 12 лет. Прежде чем приступить к строительству здания, подрядчики затопили бывший угольный карьер, в котором добывали полезное ископаемое еще во время Второй мировой войны. После возведения стеклянных стен вблизи парадного входа появилось небольшое озеро, разделенное прогулочными дорожками. Отель на месте затопленной шахты стал первым в мире подобным объектом и до сих пор является одним из образцов экономической трансформации устаревших видов производств, подчеркивают эксперты.

В Китае запустили крупнейшую в мире систему торгов углеродными квотами

Еще одним важным шагом в борьбе Китая с выбросами парниковых газов стал запущенный в 2020 году платформой MaaS (Mobility as a service — «Мобильность как услуга») углеродный счет для жителей крупнейшего мегаполиса страны — Пекина. Программу сделали доступной для всех желающих через специальное мобильное приложение. Каждый раз, когда горожанин пользуется электромобилем, метро, велосипедом или другими низкоуглеродными видами транспорта, на его счет записывается объем выбросов парниковых газов, которые ему удалось сократить. Затем этот показатель трансформируется в поощрительные баллы, которые можно обменять на проездные билеты метро, подарочные сертификаты или потратить на зеленую благотворительность (например, посадку деревьев).

При помощи такой программы местные власти рассчитывают значительно снизить объемы выбросов СО2 в Пекине и поощрять использование экологически чистых видов транспорта вместо личных автомобилей. Так, например, в рамках сервиса MaaS гражданам доступен бесплатный прокат велосипедов, а еще они получили возможность обменивать накопленные углеродные кредиты на проездные билеты в общественном транспорте (автобусе, метро и пригородных поездах). Всего за несколько лет действия программы в мобильном приложении зарегистрировались сотни тысяч китайцев (на середину августа 2022 года — более 1,4 миллиона человек). В совокупности им удалось сократить выбросы парниковых газов на 140 тысяч тонн, из которых 24 тысячи разместили на Пекинской углеродной бирже. Участники программы получили за это 1,2 миллиона юаней, которые пошли на покупку подарочных карт.

В 4,5 млрд тонн углекислого газа оценивается объем рынка Национальной системы торгов углеродными квотами в Китае

Подобные поощрения действуют не только в Пекине. В городе Цюйчжоу на востоке Китая банки используют углеродный счет местных жителей для предоставления наиболее активным гражданам льготных кредитных программ. В результате этого жители могут рассчитывать на выдачу займов на сотни тысяч юаней, а власти — на общее снижение уровня загрязнения воздуха и сокращение числа респираторных заболеваний среди местного населения. При помощи такой программы владельцы углеродных счетов сократили выбросы 9 510 тонн СО2, а граждане получили зеленые кредиты на 1,09 миллиарда юаней.

В 2021 году в стране Евросоюза (EU ETS). Согласно ее основным положениям, между компаниями-участниками распределяются специальные сертификаты на выбросы определенного объема СО2, установленного в рамках квоты. За их превышение нарушители должны приобретать права на дополнительные выбросы у предприятий, имеющих более низкий углеродный след. В совокупности китайский рынок покрыл 4,5 миллиарда тонн эмиссии углерода, или около 45 процентов от суммарного объема выбросов в КНР за 2020 год (10,065 миллиарда). В итоге по охвату выбросов китайская Национальная система торговли углеродными выбросами стала крупнейшей в мире.

В $25 млрд оценивают углеродный рынок Китая к 2030 году аналитики Citigroup

В первый период действия зеленых торгов стоимость права на выбросы тонны углерода составила 40-60 юаней, а совокупные транзакции — 179 миллионов тонн на сумму 7,6 миллиарда юаней. В дальнейшем стоимость прав на выбросы CO2 будет расти по мере развития китайского углеродного рынка. Аналитики Citigroup прогнозируют, что уже к концу этого десятилетия углеродный рынок Китая достигнет 25 миллиардов долларов и будет равен примерно трети европейского рынка — крупнейшего в мире на данный момент.

Китаю необходимо преодолеть угольное лобби

Все вышеуказанные факторы, по мнению аналитиков CREA, должны в итоге привести к тому, что пик выбросов СО2 в Китае придется уже на этот год, а уже с 2025-го начнется долгосрочный период сокращения эмиссии. Однако главная проблема возникнет, когда спрос на низкоуглеродную энергетику значительно превысит интерес к угольной. Эксперты утверждают, что многое будет зависеть от политической воли китайских властей. Если правительству удастся к тому времени устоять под давлением влиятельного угольного лобби, достижение главных целей зеленой политики — нулевой уровень выбросов к 2060 году и снижение доли ископаемых видов топлива до 15-20 процентов — перестанет быть под угрозой срыва.

В противном случае, утверждают аналитики, повторится история с шантажом угольщиков в 2015 году: тогда им удалось убедить власти в «слишком быстрых» темпах энергоперехода и, как следствие, в необходимости резкого наращивания использования «грязного» топлива в производстве электроэнергии. В результате темпы увеличения мощностей по производству низкоуглеродной энергии с 2015 по 2019 год в КНР снизились. И, судя по стабильно высокому уровню доли ископаемого вида топлива в энергобалансе страны, риски «угольного реванша» все еще существуют. Если это произойдет, репутация одного из главных борцов с глобальным изменением климата, к которой Китай так стремился на протяжении последних лет, будет изрядно подпорчена, а зеленое будущее азиатской страны окажется под угрозой.