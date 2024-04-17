В марте депутаты ГД РФ обратились в Следственный комитет России с просьбой расследовать «организацию, финансирование и проведение терактов со стороны США, Украины и других стран Запада». В частности, политики попросили выяснить кто причастен к организации теракта на трубопроводе «Северный поток».

Ранее американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании писал, что диверсия не была связана с Украиной. Настоящей целью было разрушить влияние России на Германию. Херш также утверждал, что на всех этапах планирования операции по уничтожению «Северных потоков» особое внимание администрацией Байдена уделялось отводу любого подозрения от США и стран-участников НАТО. Юрист, член ОП РФ Илья Ремесло в своем телеграм-канале сообщил, что в обращении в СК депутаты представили доказательства причастности к теракту украинской группы диверсантов. Также в документе есть подтверждение причастности украинской газовой компании «Burisma» (в правление которой входил сын президента США Байдена) к финансированию террористической деятельности.

«Выявленные факты проливают свет на сотрудничество украинских и американских спецслужб, в котором Украина используется как «прокси» для организации атак на Россию», – отметил юрист.

По мнению общественника, в теракте в «Крокусе» также использовалась методика false flag operation – исполнителями теракта были избраны радикальные исламисты, чтобы спрятать за ними фигуру реального заказчика.

«В совокупности все изложенное наглядно подтверждает, что Украина и ее западные «партнеры» ступили на путь терроризма, и пытаются трусливо списать теракты на некие посторонние «радикальные группировки», – подчеркнул Илья Ремесло.

Ранее сообщалось, что Швеция решила прекратить расследование по факту взрывов на «Северных потоках». Несмотря на это Германия продолжает следствие по факту диверсии на трубопроводах.