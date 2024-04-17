Молдавию предостерегли от вступления в ЕС любой ценой

Вступление Молдавии в Евросоюз (ЕС) несет за собой очень большие риски. Об этом в эфире телеканала Rlive заявил экс-премьер республики Ион Кику.

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По его словам, проведение референдума о вступлении Молдавии в ЕС означает появление в конституции республики «названия, которое оставляет на усмотрение большинства простые решения, законы, которые влияют на суверенитет страны». Кику добавил, что голосование за евроинтеграцию необходимо проводить, только когда известны ее условия.

«Любой ценой вступать куда-то мы не собираемся», — подытожил экс-премьер.

Референдум о присоединении Молдавии к Евросоюзу планируется провести 20 октября текущего года. Об этом заявила президент страны Майя Санду. По ее словам, граждане должны будут ответить на вопрос, поддерживают ли они вступление республики в ЕС.

Ранее сообщалось, что в Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от евроинтеграции. В соответствии с появившимся на сайте администрации президента страны законопроектом вступление в ЕС может быть объявлено единственно возможным курсом республики.