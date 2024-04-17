Фицо назвал условие поддержки Словакией военной помощи Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на саммите ЕС в апреле окажет поддержку предоставления военной помощи Киеву сугубо на основе двусторонних отношений, то есть между странами-членами Евросоюза и Украиной. Газета.Ru

Фицо проинформировал, что на саммите будет обсуждаться поставка систем ПВО для Украины, и Словакия не может ей ничего предоставить. Он раскритиковал предыдущие правительства республики, передавшие в дар Киеву комплекс С-300, подчеркнув, что, если бы он возглавлял прежние кабмины, то этого не произошло бы. ТАСС

Ранее премьер отмечал, что Словакия никогда не согласится на принятие Украины в состав НАТО. Российская газета