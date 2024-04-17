Президент Грузии экстренно встретилась с послами ЕС и США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами стран ЕС, Соединенных Штатов и Великобритании в связи с ситуацией в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходит из-за недовольств в стране, связанных с обсуждением законопроекта об иностранных агентах. На встречу с президентом Грузии прибыли послы Австрии, Болгарии, Великобритании, ФРГ, Италии, Литвы, Польши, Словении, Франции, Чехии, а также руководитель дипмиссии ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. Кроме того, на встрече присутствует и. о. посла США в Тбилиси.

Днем 17 апреля сообщалось, что в парламенте Грузии попытались сорвать заседание во время обсуждения закона об иноагентах.

Вечером 16 апреля сообщалось, что в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах появился спецназ МВД Грузии. До этого митингующие устроили драку с сотрудниками полиции.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции.

Ранее Зурабишвили обвинила власти в провокации.