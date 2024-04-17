Из-за разрушений после ракетных атак Харьков рискует стать «вторым Алеппо». О риске превращения неофициальной столицы восточной Украины в руины заявил в беседе c The Guardian мэр города Игорь Терехов.

«Нам нужна эта поддержка [США], чтобы Харьков не превратился во второй Алеппо», — приводятся в публикации слова мэра города.

Он добавил, что Российская армия сменила тактику на харьковском направлении и стала еще активнее применять беспилотники.

На Украине раскрыли последствия падения Харькова

Ранее о возможных последствиях падения Харькова порассуждали на Украине. По словам украинского политолога Андрея Золотарева, город может превратиться в столицу «другой Украины».