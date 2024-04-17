Венгрия создаст альянс с Центральной Америкой

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт стремится создать союз с Панамой, а также другими странами Центральной Америки, с целью противостоять разделению мира на противоборствующие блоки. Газета.Ru

«Мир с большой скоростью движется в сторону возрождения блокового устройства. Мы не хотим, чтобы он снова был разорван на части,- сказал Сийярто. - Мы создаем союз с центральноамериканскими государствами, чьи интересы явно направлены против создания блоков в мире. Они заинтересованы в том, чтобы предстоящий период мировой истории был посвящен установлению прочных связей и свободы торговли». ТАСС

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт опасается вовлечения стран НАТО в украинский конфликт, альянс готовится к соответствующему развитию событий. News.ru