Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Русские стучатся в дверь Часова Яра»

Российские силы находятся на пороге Часова Яра, донецкого города, который пытаются удержать ВСУ, пишет чешский портал Forum24. Часов Яр расположен примерно в десяти километрах к западу от Артемовска и в 50 километрах к северу от Авдеевки, двух городов, контроль над которыми Киев потерял ранее.

Forum24 отмечает, что в битве за Часов Яр российские силы начали применять редкий и мощный термобарический боеприпас ОДАБ 1500. В конце марта российские войска зафиксировали серьезный успех на этом направлении - ВСУ потеряли контроль над селом Ивановское на полпути между Артемовском и Часовым Яром. Это достижение позволило силам РФ продолжить путь на запад к стратегическому городу. Контроль над Часовым Яром позволит России продвинуться в сторону Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска, последних населенных пунктов под контролем Киева, подчеркивает Forum24. В Константиновке расположен крупный железнодорожный узел, важный для Украины.

«Провал санкций - приговор высокомерной политике США»

В марте 2022 года президент США Джо Байден обещал «превратить рубль в руины» и вдвое сократить российскую экономику с помощью санкций, но эти прогнозы оказались «катастрофически ошибочными», пишет в своей статье для The American Conservative политолог Марк Эпископос. Российская экономика не просто лишь незначительно сократилась в 2022-м - в 2023 году произошел ее стремительный рост.

Эпископос отметил, что Москва смогла преодолеть экономическую блокаду с помощью изощренных мер по уклонению от санкций, благодаря широкому спектру схем параллельного импорта, обширной сети доверенных лиц, альтернативным путям экспорта энергоносителей, а также углублению торговых связей с Китаем, Индией и другими крупными игроками. Белый дом не может ввести радикальные вторичные санкции против Пекина, Нью-Дели и других стран, не вызывав при этом лавину негативных дипломатических, политических и экономических последствий. Провал санкций стал «приговором» неэффективной внешнеполитической ортодоксальности, которая захватила Вашингтон еще в 90-х, считает автор статьи. Высокомерие американской власти «пугающе оторвано» от реалий формирующегося многополярного мира, где Вашингтон не может подчинить других своей воле, просто наложив на них эмбарго.

Шольц в Китае попытался «усидеть на двух стульях»

Апрельский визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай стал частью «сложного танца», который пытается исполнить Берлин, поддерживая экономические отношения с Китаем и в то же время стараясь не разозлить США, пишет The New York Times. Отношения КНР и Берлина в последние годы обострились из-за украинского кризиса и соперничества Пекина с Вашингтоном, важнейшим союзником Германии.

На протяжении всей своей поездки Шольц продвигал интересы немецких компаний, которым становится все труднее конкурировать в Китае. Однако Шольц предпочел примирительный тон воинственному в своем вступительном слове перед встречей с главой Китая Си Цзиньпином, подчеркивает NYT.

Байден теряет поддержку молодежи

Новый опрос CBS News продемонстрировал падение рейтинга одобрения президента США Джо Байдена среди молодых американцев. Сейчас лишь 43 процента американцев в возрасте 18-29 лет одобряют работу главы государства. В феврале этот показатель составлял 55 процентов.

CBS News отмечает, что демократические кандидаты традиционно вызывают больше симпатий у американской молодежи, однако Байдена подвела война в секторе Газа. Молодые американцы хотят, чтобы власти США добились от Израиля прекращения огня. Причем речь должна идти не о временной передышке для оказания гуманитарной помощи, а о «чем-то более постоянном». Многие молодые люди, опрошенные CBS News, заявили, что они категорически против возвращения Дональда Трампа в Белый дом, но политика Байдена по Израилю ставит их перед моральной дилеммой. Кроме того, проблемой для молодых избирателей стал возраст 81-летнего Байдена.

The Telegraph: британские базы «ужасно уязвимы» перед российскими ракетами

Успешная оборона, организованная Израилем и его союзниками во время недавней иранской атаки, привлекла дополнительное внимание к «неадекватности» британской противовоздушной и противоракетной обороны, пишет The Telegraph. Экс-председатель Специального комитета по обороне Тобиас Эллвуд даже призвал Британию разработать собственную систему «Железный купол».

Иранская атака на Израиль, в которой было задействовано около 180 беспилотников, примерно 30 крылатых ракет и около 120 баллистических ракет, во многих отношениях представляет собой «кошмарный сценарий» для военных специалистов. Однако особенно опасной для Британии стала бы массированная атака крылатых ракет большой дальности, запускаемых бомбардировщиками из арктических районов или подлодками в Арктике или Северной Атлантике. Сейчас британские системы ПВО не способны противостоять российским ракетам, подчеркивает The Telegraph.