В Азербайджане обвинили Францию в угрозах и давлении

Угрозы и давление, оказываемое Парижем на Баку, не дадут результатов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что азербайджанская сторона неоднократно заявляла о бесперспективности подобных методов ведения переговоров. Своими действиями французские власти ставят под сомнение усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе суверенитета и территориальной целостности, а также обостряют ситуацию между странами.

Гаджизаде добавил, что инициированием проектов документов против Азербайджана в Совбезе ООН, ЕС и других международных организациях, Франция доказывает «беспочвенность» своих претензий на статус нейтрального посредника. Баку примет необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

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Напомним, что 17 апреля Франция отозвала посла из Азербайджана для проведения консультаций. В МИД страны заявили, что причиной стали «продолжающиеся действия Азербайджана, наносящие ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».