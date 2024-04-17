Белорусские депутаты уточнили позицию по отношению к ДОВСЕ

Нижняя палата белорусского парламента проголосовала за законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Однако Минск остается приверженцем контроля над вооружениями. Об этом пишет РИА Новости.

В заключении комиссии по международным делам нижней палаты парламента отмечается, что законопроект призван обеспечить национальные интересы Белоруссии и должен стать ответной мерой на решение стран-членов НАТО о приостановлении этого договора.

В свою очередь председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков отметил, что принятие законопроекта не означает, что Белоруссия выходит из соглашения, пишет Белта.

«Мы приостанавливаем свое участие и готовы возобновить участие в договоре, если страны, прежде всего НАТО, вернутся в этот договор и будут выполнять свои обязательства», - заметил он.

В парламенте также подчеркнули, что законопроект предусматривает приостановление предоставления информации о вооружения и технике, приема и проведения инспекцией в целях контроля за соблюдением количественных ограничений.

Минск после приостановки ДОВСЕ будет де-факто придерживаться ограничений, предусмотренных договором, при условии сдержанности со стороны соседей, приводит заявление МИД Белоруссии РИА Новости.

«Беларусь была, есть и остается приверженцем контроля над вооружениями и, соответственно, привержена мерам доверия и транспарентности», - заметил заместитель министра иностранных дел страны Юрий Амбразевич.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже государствами-участниками НАТО и государствами-участниками Организации Варшавского договора. Он устанавливал максимальные уровни вооружений и техники для каждого из блоков. В ноябре 2023 года Россия окончательно вышла из соглашения, так как оно «стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности». В ответ страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в договоре.