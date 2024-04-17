Взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге и Черниговской области

Взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге и в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Утром в среду, 17 апреля, воздушную тревогу объявили в трех областях на севере Украины. Позднее она распространилась на большую часть страны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Одессе удар пришелся по портовой инфраструктуре. Он сопровождался детонацией и выбросом пламени. Дороги в сторону порта и набережной оцеплены, а пропускают в район лишь машины скорой помощи.

В Одессе прогремели взрывы

Напомним, что в конце марта российские войска возобновили удары по энергетическим объектам Украины. Энергохолдинг ДТЭК заявил о потере 80% генерирующих мощностей в результате масштабных обстрелов. Компания «Центрэнерго» сообщала о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.