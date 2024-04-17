В Грузии продолжаются митинги оппозиции

Полицейские задержали 11 протестующих у парламента. Для разгона манифестантов, которые столпились у служебного входа, был применён слезоточивый газ. В потасовке пострадал сотрудник МВД, ему потребовалась медицинская помощь, передаёт «Интерфакс».

Массовое выступление направлено против законопроекта об иноагентах, который лоббирует правящая партия республики. Политики считают, что информация о тех, кто работает на зарубежные гранты, должна быть публичной. Оппозиция выступает категорически против этого.