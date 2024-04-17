Назван срок ввода в эксплуатацию морского трубопровода Balticconnector

Газопровод Balticconnector, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, будет введен в эксплуатацию, как и планировалось, 22 апреля. Об этом сообщила финская компания-оператор газопровода Gasgrid.

"Работы по ремонту Balticconnector идут в соответствии с планом. Газопровод будет вновь запущен в следующий понедельник", - говорится в сообщении Gasgrid в сети микроблогов Х.

4 апреля компания сообщала, что ремонт Balticconnector завершен в соответствии с планами, а целостность и прочность трубы проверены испытаниями.

Работа Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена 8 октября 2023 года из-за обнаруженной утечки. Финские власти сообщили 10 октября, что повреждение, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.

Газопровод проложен между муниципалитетом Инкоо в Финляндии и эстонским городом Палдиски. По дну Балтийского моря его протяженность составляет почти 80 км, по суше в Эстонии - 55 км и в Финляндии - 21 км. Пропускная способность Balticconnector - до 2,6 млрд кубометров в год.