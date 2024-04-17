Американский производитель вооружения конфисковал особняк Каддафи

Американская компания General Dynamics, занимающаяся производством истребителей F-16 и танков M1 Abrams, добилась конфискации лондонского особняка Саади Каддафи, сына экс-лидера Ливийской джамахирии. Об этом сообщает The National News.

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Британский суд принял окончательное постановление о наложении ареста на бывший дом семьи Каддафи в престижном районе Хампстед. Поместье оценивается в девять миллионов фунтов стерлингов. Вырученные от продажи средства пойдут в счет погашения долга перед General Dynamics за поставку оружия и средств связи в Ливию. Соответствующий контракт был подписан в 2008 году. Общая сумма задолженности составляет 16 миллионов фунтов стерлингов.

Судебные тяжбы вокруг особняка Каддафи продолжаются больше десяти лет. За это время прежде роскошная двухэтажная усадьба с бассейном, сауной и кинотеатром обветшала. Формальным владельцем особняка числилась Capitana Seas, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Однако, как выяснилось, бенефициаром компании являлся третий сын свергнутого главы Ливии Саади Каддафи. Суд Лондона постановил, что жилая собственность была приобретена на деньги, полученные незаконным путем. Поместье было конфисковано от имени ливийского народа в 2012 году.

В 2016-м General Dynamics, намереваясь вернуть часть долга по контракту о поставках, подала иск в Международный арбитражный суд в Женеве. Ливия настаивала на освобождении от судебного преследования ввиду суверенного иммунитета, с чем не согласился Высокий суд Лондона.

В сентябре на продажу выставили особняк миллиардера и председателя совета директоров крупнейшей в Китае стройкомпании Evergrande Хуэй Ка Яня. Имущество, оцениваемое в 112 миллионов долларов, было конфисковано в счет погашения долларовых облигаций застройщика. В январе было принято решение о ликвидации Evergrande.