Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что власти страны внесли в закон о мобилизации положение о брони сотрудников силовых структур, чтобы использовать их после истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Газета.Ru

«Киевский режим забронировал от мобилизации сотрудников всех силовых ведомств - Нацполиции, Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ), Госбюро расследований (ГБР), прокуратуры и т. д., чтобы иметь их под рукой в условиях кризиса легитимности Зеленского. <...> Зеленский вовсю готовится к истечению срока его легитимности, усиливая правоохранительные органы», - написал Азаров. ТАСС

Задачей силовиков будет ужесточение контроля над населением Украины, добавил экс-премьер. Российская газета